«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Су-25 в зоне СВО
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Пилоты ежедневно выполняют сложнейшие задачи в зоне спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Гаубица «Мста-Б»
На этих кадрах показана боевая работа артиллеристов в районе Артемовска. В ходе контрбатарейной борьбы бойцы уничтожили прямым попаданием расчет 120-мм миномета ВСУ, занявший позицию в лесополосе.
Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника и уничтожить позицию миномета вместе с боекомплектом.
Штурмовик Су-25
А на этих кадрах уже показана работа экипажей Су-25 на красно-лиманском направлении. Штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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