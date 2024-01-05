«Аллигаторы» выходят на охоту: лучшее видео из зоны СВО за день

Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Пилоты Ка-52 готовы к вылету и выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Вертолет Ка-52
На этих кадрах показана работа пилотов разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» на краснолиманском направлении. Летчики поразили опорные пункты и живую силу ВСУ, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.
«Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны. Враг будет повержен. Победа будет за нами», — рассказал об очередном вылете пилот ударного вертолета с позывным «Псих».
Радиоэлектронная борьба
Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполняют задачи по уничтожению вражеских беспилотников, систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого применяется самая современная аппаратура.
На кадрах показана работа расчета станции РЭБ на купянском направлении по обнаружению и подавлению беспилотников и источников радиоизлучения противника.
«Аппаратура свою эффективность показывает только с положительной стороны. Прогресс на месте не стоит. Идем в ногу со временем. Его важность с каждым днем все увеличивается и увеличивается», — рассказал о своей работе командир отделения с позывным «Мерс».
Комплекс РЭБ может работать круглосуточно. Но бойцы должны постоянно менять место дислокации, чтобы не попасть под удары противника.
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