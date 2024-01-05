С букетом роз рядом с коренастым мужчиной: Бузова намекнула на новый роман

Знаменитость не раз «обжигалась» в отношениях, но все равно мечтает о семье и детях. Неужели она все-таки нашла того единственного и неповторимого?

Певица Ольга Бузова намекнула на новый роман. В социальной сети она опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с таинственным мужчиной, а в руках держит шикарный букет роз.

Знаменитость новогодние каникулы решила провести в Сочи в компании друзей. Недавно они отправились поужинать в ресторан. Там-то артистка и сфотографировалась с неизвестным публике мужчиной. На снимке ее довольную и счастливую нежно обнимает мужчина. Его лицо знаменитость скрыла картинкой льва. Некоторые предположили, что так Бузова решила намекнуть на новые отношения. Другие же поклонники подумали, что певица просто сфотографировалась с фанатом, который случайно увидел ее и решил проявить внимание.

Ольга Бузова не стала показывать лицо мужчины. Instagram* / buzova86

К слову, последние публичные отношения Бузовой были с блогером и певцом Давой. Их роман продлился полтора года — с августа 2019 года по январь 2021-го. Среди поклонников Бузовой бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.

До этого теледива была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, но их союз просуществовал недолго — уже в 2016-м пара развелась.

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