На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Генерал Таран: в подготовке боевиков ВСУ задействованы 34 страны

На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

С 2014 года в западных странах прошли обучение более 50 тысяч украинских военных.

Свыше 30 стран так или иначе участвуют в подготовке украинских боевиков за рубежом. Об этом сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Алексей Таран.

В интервью украинскому агентству «Армия-информ» он указал, что на сегодняшний день в этот процесс вовлечены 34 страны. Среди них — США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Грузия и Молдавия.

А Великобритания, по словам Тарана, стала лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, а также подготовки командиров младшего звена. По его данным, с февраля 2022 года там прошли обучение более 30 тысяч боевиков ВСУ, а с 2014 года — более 50 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наставники НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине. По соображениям американских экспертов, собаки должны были вызывать у российских солдат доверие.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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