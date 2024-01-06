«Не кипишуйте!» — Кулеба успокоил украинцев после заявлений США о помощи Киеву

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Кулеба призвал украинцев не кипишевать из-за заявлений США о помощи Киеву

«Не кипишуйте!» — Кулеба успокоил украинцев после заявлений США о помощи Киеву

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Прежде в Госдепе признались, что поддержка Украины уже не будет проходить в таком объеме, как в прошлые годы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать «в состояние агонии» из-за заявлений Госдепа о поддержке Киева.

Прежде глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву стольку, сколько потребуется, но уже не на том уровне, который был в прошлые годы. Он также признал, что Украине придется тяжко без дополнительной помощи от Штатов, и выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии… Это (речь — Прим. ред.) не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена», — приводит слова Кулебы «РБК-Украина».

Так или иначе, но в Белом доме уже сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием. Что будет дальше — зависит от того, сможет ли администрация президента договориться с республиканцами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
6 янв
«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс
6 янв
На Украине сообщили об ударе РФ по месту разработки передовых ракет ВСУ
5 янв
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
5 янв
На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны
5 янв
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном
5 янв
Дешево, но сердито: как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает «Leopard 2» за 11 миллионов
5 янв
«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
5 янв
Власти помогают: Гладков рассказал, как белгородцам выехать в безопасное место
5 янв
Авиация и силы ПВО сбили украинские Су-27 и Ми-8 в зоне СВО
5 янв
ВСУ несут потери: 13 боевиков сдались в плен России за последнюю неделю
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:27
Грядет возмездие? Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг «мести»
3:10
«Хейтеры, пли!» — Волочкова открыла портал ненависти, пройдясь по снегу нагишом
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
2:43
«Не кипишуйте!» — Кулеба успокоил украинцев после заявлений США о помощи Киеву
2:30
Суженый-ряженый, приходи наряженный: как гадать на Святки 2024
2:16
Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали

Сейчас читают

Актер Кристиан Оливер с двумя дочерями погибли в авиакатастрофе на Карибах
«Что ты натворила?» — в Челябинске девушка окатила гостей вечеринки кипятком из кастрюли
В московском Театре на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса