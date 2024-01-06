Прежде в Госдепе признались, что поддержка Украины уже не будет проходить в таком объеме, как в прошлые годы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать «в состояние агонии» из-за заявлений Госдепа о поддержке Киева.

Прежде глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву стольку, сколько потребуется, но уже не на том уровне, который был в прошлые годы. Он также признал, что Украине придется тяжко без дополнительной помощи от Штатов, и выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии… Это (речь — Прим. ред.) не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена», — приводит слова Кулебы «РБК-Украина».

Так или иначе, но в Белом доме уже сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием. Что будет дальше — зависит от того, сможет ли администрация президента договориться с республиканцами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.