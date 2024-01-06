«Дни НАТО сочтены»: Рамасвами при победе на выборах выведет США из блока

Почему претендент в президенты Штатов не разделяет политику альянса?

Кандидат-республиканец в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами намерен вывести Вашингтон из состава Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах лидера страны. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Отмечается, что при победе Рамасвами или другого политика, который разделяет его взгляды относительно блока, «дни НАТО будут сочтены». Республиканец уверен: Штаты уже давно должны были покинуть альянс. И хотя его старший советник Триша Маклафин не прокомментировала напрямую планы Рамасвами по поводу НАТО, но опровергать не стала. Она подчеркнула, что политик обеспокоен невыполнением многих членов блока своих обязательств по военным инвестициям.

«Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией», — добавила Маклафин.

При этом полностью исключать США из мировой политики Рамасвами не намерен.

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