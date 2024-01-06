«Зависит от ряда факторов»: Дания отложила срок поставки истребителей F-16 Украине

Не все условия для передачи самолетов киевскому режиму выполнены.

Дания отложила передачу истребителей F-16 Украине на срок до полугода. Об этом сообщили Минобороны скандинавской страны в газете Berlingske.

Киевский режим ждал шесть самолетов перед Новым годом. Но подарок задержался. Теперь истребители обещают поставить во втором квартале 2024 года.

В Минобороны Дании заявили, что Украина еще не может пользоваться F-16. Ведь не выполнено еще много условий. Но о каких именно обстоятельствах идет речь пока неизвестно.

«В том числе речь идет о завершении подготовки украинского персонала, который будет эксплуатировать самолеты после передачи. График учений также зависит от ряда факторов, таких как оснащение и погодные условия», — сказали в Министерстве обороны.

В материале отметили, что сейчас шесть украинских пилотов находятся на учениях в Дании и осваивают истребители F-16.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды подготовят для Зеленского 18 истребителей F-16.