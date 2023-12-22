Нидерланды подготовят для Зеленского 18 истребителей F-16

О поставке лидер киевского режима уже проинформирован.
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix
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Нидерланды приняли решение отправить Украине истребители F-16. Всего будет подготовлено 18 самолетов, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х.
«Сегодня я проинформировал президента (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине», — сообщил премьер Нидерландов.
Рютте назвал поставку самолетов одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили за неделю в зоне спецоперации четыре самолета и три вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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