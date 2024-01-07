Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Всего с начала спецоперации уничтожено больше 1200 боевых машин РСЗО.

Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки больше десяти реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России 7 января.

«Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун“», — указывается в сводке ведомства.

При этом отмечается, что всего с начала СВО на Украине российские силы смогли уничтожить 1201 боевую машину реактивных систем залпового огня, около 7660 орудий полевой артиллерии и минометов, а также больше 14500 танков и других ББМ, принадлежащих ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении

Тема:
Спецоперация
7 янв
ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении
7 янв
«Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ
7 янв
«Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
7 янв
Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
7 янв
«НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине
7 янв
«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
7 янв
«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
7 янв
Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля
7 янв
«На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной
7 янв
Разведчики ВДВ выявили минометный расчет ВСУ и уничтожили его ударом FPV-дрона
-23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

16:15
Неожиданная статистика: названы причины плохого настроения зимой
15:57
Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»
15:39
«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша
15:21
ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении
15:03
«Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ
14:45
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой

Сейчас читают

«Почему Господь забрал так рано?»: мама умершей спортсменки Середы раскрыла тайну ее смерти
«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса