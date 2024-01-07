Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки больше десяти реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России 7 января.

«Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун“», — указывается в сводке ведомства.

При этом отмечается, что всего с начала СВО на Украине российские силы смогли уничтожить 1201 боевую машину реактивных систем залпового огня, около 7660 орудий полевой артиллерии и минометов, а также больше 14500 танков и других ББМ, принадлежащих ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

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