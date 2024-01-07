Кто виноват? В X5 Group объяснили задержки поставок курицы

Когда мясо вернется на прилавки магазинов?

Проблемы с поставками куриного мяса в некоторые регионы связаны с погодой. Об этом в беседе с «Известиями» заявила пресс-службе компании X5 Group, владеющей брендами «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток».

Представители корпорации отметили, что в ближайшее время график поставок придет в норму. Никаких проблем с товаром нет, а дефицит — это нормальная ситуация, которая периодически случается во время праздников.

«Первые поставки охлажденной птицы от производителей на распределительные центры компании поступили в этом году только 3–4 января, в настоящий момент осуществляется доставка курицы с РЦ в магазины. Мы ожидаем, что ситуация нормализуется в ближайшее время», — подчеркнули в X5 Group.

Ранее о проблемах с куриным мясом сообщали покупатели из нескольких российских регионов. Ассортимент в нескольких магазинах заметно сократился.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба начала проверки в регионах из-за резкого подорожания куриных яиц. Налицо все признаки нарушения закона «О защите конкуренции» из-за роста отпускных цен до 94% на разные категории товара.