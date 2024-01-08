«Такого еще не было»: на Украине напуганы новой тактикой ВС РФ
Оператор ПЗРК Stinger: Россия применила новую тактику для ракетных ударов
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим рискует остаться без боеприпасов.
Российская армия начала применять новую тактику для ударов по объектам на территории Украины. Об этом украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман сообщил в интервью TV5 Monde.
«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — прокомментировал он.
Роман добавил, что участившиеся ракетные удары могут оставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) без оружия. Боеприпасы нацистов, по его словам, рискуют просто «растаять».
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
В Минобороны РФ сообщали о нанесении ударов высокоточным оружием по складам боеприпасов, аэродромам, портам, хранилищам топлива, а также пунктам принятия решений и другим объектам критической инфраструктуры противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины.
- 8 янв
- В Минобороны РФ сообщили о поражении места совещания командиров ВСУ
- 8 янв
- «Это пиар»: анонсированное наступление ВСУ на Крым обернется новым провалом
- 8 янв
- Киев может лишиться денег от Запада после атаки на Белгород
- 8 янв
- Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев
- 8 янв
- Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
- 8 янв
- Украина после получения истребителей F-16 снова хочет пойти в контрнаступление
- 8 янв
- Украинский президент Зеленский хочет втянуть Европу в еще большую конфронтацию с Россией
- 8 янв
- «Моральное и военное истощение»: Украина останется без боеприпасов в течение месяца
- 8 янв
- На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Одессе
- 8 янв
- На Украине ликвидирован пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?