В Минобороны РФ сообщили о поражении места совещания командиров ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель была поражена благодаря слаженным действиям ракетных войск, артиллерии, а также беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) российских ВС.

Всего за минувшие сутки защитники Донбасса нанесли урон украинским нацистам в 108-ми районах в зоне проведения спецоперации, в том числе удары были нанесены по 113 артиллерийским подразделениям противника. Он потерпел потери в живой силе и технике.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины.