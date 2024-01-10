«Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Newsbreak: Блинкен потребовал от Греции передать Украине больше оружия

«Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Тема:
Спецоперация

Греческий премьер должен через несколько дней дать ответ Украине по вопросу продолжения помощи.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время визита в Ханье на Крите потребовал от преимьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обеспечить увеличения поставок оружия Украине. Об этом сообщает Newsbreak.

В статье визит Блинкена в Грецию сравнивается с «настоящим Ватерлоо». Однако в конечном итоге улыбки политиков и экскурсия по вилле Мицотакиса в Ханье обернулись болезненной ситуацией для Афин.

«Госсекретарь США во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал, чтобы Греция отправила Украине новые системы вооружения. Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», — говорится в публикации.

Если премьер Греции поддастся шантажу, то нанесет огромный ущерб национальным интересам страны. А ведь Афины уже «отдали все», разрушив нацоборону ради укрепления Украины.

«Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам?» — задался вопросом автор материала.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе приготовили печальные новости для Украины на 2024 год. Эксперт Ян Бреммер объяснил грядущий кризис тем, что США и их союзники снизили объемы финансовой поддержки Украины, а также приостановили поставки техники и вооружения.

Тема:
Спецоперация
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