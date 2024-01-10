Песков раскрыл, как часто Путин обсуждает вопросы спецоперации с Шойгу
Пресс-секретарь президента Песков: Путин беседует с Шойгу несколько раз в сутки
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сколько раз в день Путин ведет беседу с Шойгу по спецоперации?
Президент России Владимир Путин разговаривает с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представители СМИ поинтересовались, обсудил ли Путин с главой оборонного ведомства вопрос о некоторых организационных сбоях, которые озвучили ему военнослужащие. Глава государства обещал поговорить об этом с Сергеем Кужугетовичем.
Песков в ответ заявил, что они беседуют не раз в день.
«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», — поделился представитель Кремля.
До этого Песков сообщил, что Путин после Чукотки побывает в Хабаровске. Там он проведет встречу с предпринимателями и ознакомится с презентацией планов развития городов дальневосточного региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины.
- 10 янв
- В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине
- 10 янв
- «По-прежнему пустота»: в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины
- 10 янв
- «Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
- 10 янв
- Господство на гусеницах: как танкисты армии России громят ВСУ под Северском
- 10 янв
- Губернатор Волгоградской области сообщил о сбитом беспилотнике
- 10 янв
- Новые Кулибины: что бойцы армии России делают с трофеями в зоне СВО
- 10 янв
- В небе над Воронежской областью сбит беспилотник
- 10 янв
- ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ
- 10 янв
- «Украина в тупике»: в США заявили, что ВСУ потеряли самых опытных боевиков
- 10 янв
- «Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение
Читайте также
78%
-1.01 97.87
-1.11
Нашли ошибку?