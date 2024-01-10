Песков раскрыл, как часто Путин обсуждает вопросы спецоперации с Шойгу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 44 0

Пресс-секретарь президента Песков: Путин беседует с Шойгу несколько раз в сутки

Песков раскрыл, как часто Путин обсуждает вопросы спецоперации с Шойгу

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Спецоперация

Сколько раз в день Путин ведет беседу с Шойгу по спецоперации?

Президент России Владимир Путин разговаривает с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, обсудил ли Путин с главой оборонного ведомства вопрос о некоторых организационных сбоях, которые озвучили ему военнослужащие. Глава государства обещал поговорить об этом с Сергеем Кужугетовичем.

Песков в ответ заявил, что они беседуют не раз в день.

«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», — поделился представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что Путин после Чукотки побывает в Хабаровске. Там он проведет встречу с предпринимателями и ознакомится с презентацией планов развития городов дальневосточного региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины.

 

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