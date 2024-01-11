«Намного хуже»: пленный наемник из Польши раскрыл правду о положении ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 95 0

Сальдо: пленный наемник ВСУ из Польши заявил, что не хочет связываться с Украиной

«Намного хуже»: пленный наемник из Польши раскрыл правду о положении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Боевик назвал ошибкой свой приезд на Украину и предостерег остальных.

Пленный польский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что не хочет иметь ничего общего с Украиной. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале.

В плен ВС РФ поляк был взят под селом Крынки. Он был ранен и брошен умирать. Российские военные оказали ему первую помощь и забрали в госпиталь. Там он назвал свой приезд на Украину ошибкой и заявил, что больше не хочет связываться с ВСУ.

«Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий», — признался он российским солдатам.

Боевик обратился к землякам с призывом не рисковать жизнью ради заработка, отметил Сальдо. Пленный обратил внимание на то, что украинцы ради него рисковать не стали.

Бывший наемник смог увидеть истинное лицо «защитников» Незалежной, после чего поменял отношение к происходящему в зоне конфликта. Губернатор Херсонской области считает, что к украинским наемникам применимы слова известного гангстера из США Аль Капоне.

«Пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу», — процитировал его Сальдо.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пришли в ужас из-за последствий конфликта Зеленского и Залужного.

Тема:
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