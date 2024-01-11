Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

Ивлеева не признала вину в организации голой вечеринки

Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Скандал вокруг одиозного мероприятия коснулся, пожалуй, всех ее участников и не утихает по сей день. Подробности нашумевшей тусовки разбираются даже в ходе судебных заседаний.

Блогер Анастасия Ивлеева отказалась признавать свою вину в организации нашумевшей «голой» вечеринки в ночном клубе «Мутабор». Как следует из постановления Лефортовского районного суда Москвы, знаменитость считает, что ответственность должна нести компания, которая ее наняла.

Интересы и защиты Анастасии Ивлеевой в ходе судебных слушаний обеспечивал адвокат, который настаивал на том, что договор на проведение мероприятия заключила с блогером некая организация. И именно она виновата в оформлении и установленном для гостей дресс-коде. А задача Ивлеевой заключалась в привлечении к вечеринке спонсоров.

Кроме того, звезда российской блогосферы заявила, что информация о дресс-коде была прописана в приглашении, а фотографии с образцами возможных образов на тусовку призывом не являлись, а демонстрировались как пример.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отказался взыскать с Ивлеевой миллиард рублей морального ущерба.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
10 янв
Суд отказался взыскать с Ивлеевой миллиард рублей морального ущерба
10 янв
После скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой Глюк’oZa уехала из России
10 янв
Суд приостановил работу столичного клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой
9 янв
Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток
9 янв
«Спасибо, Петербург»: солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке
8 янв
«Нормальный панк»: Вокс прокомментировала ситуацию с участником группы «Щенки»
8 янв
«Я за Россию, за СВО»: рэперу VACIO вручили повестку в военкомат
8 янв
«Уборщик в СИЗО»: Виталий Милонов будет жаловаться на солиста группы «Щенки»
8 янв
Подражатель VACIO? Солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху
7 янв
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой
-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Писали, пишут и будут писать»: Туриченко объяснил, почему песни о любви — вечны
16:58
«Отвратительно»: в Словакии напомнили о вранье США из-за просьбы осудить Россию
16:48
Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки
16:46
«Есть вопросы»: Зеленский заявил о долге уехавших за рубеж украинцев
16:44
Морские силы Ирана задержали американский нефтетанкер в Оманском заливе
16:42
«Что-то страшное»: Александр Калягин выразил свои соболезнования семье Соломина

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса