Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки

Скандал вокруг одиозного мероприятия коснулся, пожалуй, всех ее участников и не утихает по сей день. Подробности нашумевшей тусовки разбираются даже в ходе судебных заседаний.

Блогер Анастасия Ивлеева отказалась признавать свою вину в организации нашумевшей «голой» вечеринки в ночном клубе «Мутабор». Как следует из постановления Лефортовского районного суда Москвы, знаменитость считает, что ответственность должна нести компания, которая ее наняла.

Интересы и защиты Анастасии Ивлеевой в ходе судебных слушаний обеспечивал адвокат, который настаивал на том, что договор на проведение мероприятия заключила с блогером некая организация. И именно она виновата в оформлении и установленном для гостей дресс-коде. А задача Ивлеевой заключалась в привлечении к вечеринке спонсоров.

Кроме того, звезда российской блогосферы заявила, что информация о дресс-коде была прописана в приглашении, а фотографии с образцами возможных образов на тусовку призывом не являлись, а демонстрировались как пример.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отказался взыскать с Ивлеевой миллиард рублей морального ущерба.