Нет слов: что происходит в Донецке после удара ВСУ реактивными снарядами

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ВСУ ударили по Донецку реактивными снарядами

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики атаковали именно жилые районы города.

Много работы у прокуроров и на новых российских территориях, где сотрудники ведомства расследуют преступления киевского режима. В частности, регулярные обстрелы мирных жителей.

Так, накануне вечером украинские боевики снова атаковали жилые районы Донецка — причем использовали кассетные боеприпасы. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему ВСУ терпят поражение на поле боя.

Тема:
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