Украинская армия не способна вести боевые действия.

Из-за большой разницы в подготовке военных Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся одержать победу на поле боя. Об этом в недавнем интервью изданию T-Online заявил немецкий историк Йорг Баберовски.

По словам специалиста, украинским новобранцам не хватает боевого опыта. Большинство солдат, которые были в армии в 2022 году, убиты или ранены. Кроме того, в армии постоянно растет уровень недовольства командованием. Боевикам не нравится, что их бросают в мясные штурмы ради удовлетворения политических амбиций.

«Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии», — считает Баберовски.

В то же время экономика России показывает феноменальные результаты. Военная промышленность в нашей стране работает в полную силу. Вместе с тем у ВСУ заканчиваются боеприпасы, так как партнерам больше нечего давать.

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