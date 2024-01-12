Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль в поселке ДНР, есть жертвы

Также сообщается о пострадавших.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Он подчеркнул, что произошло это во время оказания помощи медиками и эвакуации раненых энергетиков в результате обстрела боевиков ВСУ.

«Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», — написал Приходько.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Горловку, в результате атаки погиб местный житель.