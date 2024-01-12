«Шок в НАТО»: как Запад отреагировал на массированные удары РФ по объектам ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 145 0

Аналитик Меркурис: удары России по военным объектам ВСУ вызвали шок в НАТО

«Шок в НАТО»: как Запад отреагировал на массированные удары РФ по объектам ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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Тема:
Спецоперация

Москва нарастила обстрелы после того, как преступный Киев атаковал центр Белгорода перед Новым годом.

Страны Североатлантического альянса пришли в шок из-за массированных ударов Вооруженных сил России по военным объектам Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО», — сказал он.

Страны блока поставили более трети зенитных ракет и одни из лучших радаров, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. Однако это оказалось бесполезным из-за атак России. Даже сам президент Незалежной Владимир Зеленский заявлял, что украинские средства ПВО находятся на грани истощения.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о невозможности производить оружие из-за ударов России.

Тема:
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