Прятались в лесу: артиллеристы превратили в пыль отряд ВСУ в Запорожской области

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Артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Разведчики добровольческого отряда «Барс» заметили движение и помогли нанести точный удар.

Активно действуют наши бойцы и в Запорожской области — артиллеристы уничтожили группу боевиков ВСУ, которые пытались закрепиться в лесополосе. Разведчики добровольческого отряда «Барс» заметили движение и помогли нанести точный удар.

От работы наблюдательных постов зависит почти все на линии фронта. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на боевых позициях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Тема:
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