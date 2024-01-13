Мощный пожар уничтожил часть склада Wildberries в Петербурге: огненные кадры

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 2 152 0

Мощный пожар уничтожил часть склада в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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На месте ЧП работают пожарные. Детали происшествия уточняются.

Складское помещение в Пушкинском районе Петербурга охватил мощный пожар. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По свидетельствам очевидцев, огонь за считанные минуты уничтожил большую площадь здания. Оно, как выяснилось вскоре, принажлежит компании Wildberries.

«В складском комплексе размером 350×320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — отмечалось в сообщении МЧС.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2.

Сейчас на месте работают спасатели. О пострадавших не сообщалось.

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