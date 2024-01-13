Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 3 086 0

К этой минуте «адское» пламя уничтожило почти все помещения.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Возгоранию на данный момент присвоин максимальный ранг сложности. Как пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в МЧС якобы не исключают версию поджога.

Читайте также

Срочная эвакуация: пожар охватил уже 50 тыс. квадратных метров склада Wildberries в Петербурге

Сотрудники, находившиеся в помещениях склада в момент ЧП, экстренно эвакуировались. Со слов свидетелей, была серьезная давка. Пока информации о возможных пострадавших не поступало.

Спасатели наращивают силы, пригоняя к месту пожара все больше техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены. По его словам, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада сирена несколько раз срабатывала, но при этом возгорания не было. Ложное включение сирены и ввело в заблуждение сотрудников сегодня. Поэтому работники не сразу эвакуировались из здания, решив, что это снова «пустое» гудение.

-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
Не впервые: хуситы из Йемена ударили по танкеру с российской нефтью
11:37
Неделю не мог есть и пить: какими были последние дни жизни Сергея Гавлича
11:26
Зрители, для вас! С любовью! Московский Губернский театр отметил десятилетие
11:16
«Не осознала происходящего»: всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II
11:04
Рюмка хуже любовника: 7 звездных семей, распавшихся из-за алкоголя
11:03
Как появился Старый Новый год и как его правильно праздновать

Сейчас читают

Сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса