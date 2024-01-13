Без чужого вмешательства? Раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 335 0

Замыкание электропроводки могло привести к пожару на складе Wildberries

Без чужого вмешательства? Раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на площади 50 тысяч квадратных метров, уточняют в МЧС.

В экстренных службах раскрыли предварительную причину возгорания на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. По предварительной информации МЧС, к пожару и последующему обрушению постройки привело короткое замыкание электропроводки.

«Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в петербурге стала неисправность проводки», — пишут ТАСС со ссылкой на источники в официальном ведомстве.

Пламя охватило около 50 тысяч квадратных километров и быстро перекинулся на хранящиеся под крышей товары. Спасти имущество поставщиков сотрудникам маркетплейса не удалось. Оказавшиеся в опасности работники в панике покидали опасную территорию, буквально снося на своем пути шкафы, раздевалки и скамейки.

Оперативная эвакуация спасла сотни жизней: прямо во время тушения пожара на складе в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП, ликвидируют разрушения и проводят анализ случившегося.

«Сотрудники Роспотребнадзора выехали в Шушары для отбора проб воздуха. Небо над Пушкинским районом Питера полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе», — сообщают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге.

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Без чужого вмешательства? Раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess

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