В Wildberries прокомментировали разрушительный пожар на складе в Петербурге

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 704 0

В Wildberries возместят стоимость товара со сгоревшего склада в Петербурге

В Wildberries прокомментировали разрушительный пожар на складе в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Огонь уничтожил все товары, что были на территории в 70 тысяч квадратных метров. Что говорят представители маркетплейса?

Компания Wildberries дала официальный комментарий, касающийся масштабного пожара на складе в Санкт-Петербурге, который произошел утром 13 января в Пушкинском районе. По словам представителей маркетплейса, все продавцы получат компенсацию за уничтоженные огнем товары.

Пожар на складе Wildberries начался рано утром и быстро хватил все 70 тысяч квадратных метров. По данным компании, на территории, где находились порядка 1200 сотрудников, сработала сигнализация, которая позволила своевременно эвакуировать сотрудников.

В компании уверяют, что продавцы и покупатели получат компенсацию, соразмерную стоимости утерянных в огне товаров.

«В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщает компания.

Сейчас пожар локализован. Оценкой ущерба займутся позже. Также предстоит узнать причину возгорания. Предварительно, речь может идти о неисправности проводки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осталось от петербургского склада Wildberries.

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