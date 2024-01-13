Сотрудники Wildberries о первых минутах пожара на складе: «Там ужас, что было. Пахло газом»

Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров за считанные минуты. Некоторые из работников склада успели услышать раздающиеся в коридорах сирены.

Сотрудники полыхающего склада Wildberries в Санкт-Петербурге раскрыли подробности возгорания, ставшего причиной пропажи тысячи товаров пользователей. Эксклюзивное видео беседы появилось в распоряжении редакции 5-tv.ru.

По словам трех складских работников, первые тревожные предположения о том, что в здании пахнет газом, сотрудники озвучили около четырех утра по местному времени. Тогда подозрительному аромату никто значения не придал. Уже через два часа пламя охватило всю постройку, дотла уничтожив все имеющиеся на складе товары. Сотрудники сумели эвакуироваться из адского пекла практически чудом.

«Нас сегодня трое работало в ночь. Где-то часа в четыре, может быть, в половине пятого, проходили в столовую, и парни рядом стоящие говорили, что пахнет газом. Открыли все ворота, куда товар сгружают, чтобы проветрить. Потом включилась сирена (на тот момент учебная). Мы попили кофе и пошили домой, это было примерно в 6 утра. В 7.45 мы узнали, что все. Когда загорелось, все начали ломиться», — поведала она.

По итогам возгорания сотни человек остались без работы. При эвакуации сотрудники снесли все шкафчики и в панике устроили погром.

«Там ужас, что было», — призналась она.

Кроме прочего, оказалось, что частое включение сирены на территории комплекса несколько раз становилось причиной для паники. Испуганные люди несколько раз выказывали желание эвакуироваться досрочно, но до финальной сирены и официального подтверждения рабочее место никто так и не покинул.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар охватил уже 50 тысяч «квадратов» склада Wildberries в Петербурге.