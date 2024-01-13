Ничего не осталось: эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 80 0

Появились первые кадры эпицентра пожара на складе Wildberries в Петербурге

Ничего не осталось: эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Пожарным удалось локализовать возгорание, охватившее 70 тысяч квадратных метров.

Появились первые кадры из эпицентра возгорания на складе Wildberries, с которым продолжают бороться сотрудники МЧС Санкт-Петербурга. Фотографии есть в распоряжении 5-tv.ru.

Напомним, пожар в складском помещении маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе северной столицы началось утром 13 января, в субботу. Огонь разгорелся на площади 70 тысяч квадратных метров. Предварительно, все сотрудники были вовремя эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало.

Пожарные начали обследовать территорию сгоревшего склада Wildberries и ликвидировать очаги возгорания Пожарные начали обследовать территорию сгоревшего склада Wildberries и ликвидировать очаги возгорания. Фото: 5-tv.ru

Пожарным удалось локализовать возгорание. На кадрах, снятых в самом эпицентре возгорания, видно, как внутрь выгоревшего помещения заходят первые подразделения, в том числе, спасатели. В настоящий момент происходит разведка территории склада и ликвидация отдельных очагов возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге.

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