Зарубежные СМИ уже начали менять риторику в освещении событий вокруг конфликта.

Первые публикации нового года в западных СМИ об Украине полны уныния. Стакан видится не просто наполовину пустым, уже показалось дно. Арсеналы Пентагона «высохли», если дословно переводить, например, передовицу The Wall Street Journal.

«Да и сам Зеленский „подустал“ и выглядит слишком слабым для победы», — вторит британская газета The Daily Telegraph.

Киевские войска тоже все чаще описываются как «уставшие». Есть ощущение, что готовится информационная почва для закрытия проекта «Украина». Но так, чтобы не осталось осадка, будто партнеры «кинули». Напротив, они как бы рыцари. Мол, ну, вы повоевали, не получилось, пора дипломатию включать. Да, это предложение, и довольно осторожное, исходит от итальянцев, которые не на первых ролях в НАТО. Страна «большой семерки», как-никак.

Россия никогда не отвергала возможность дипломатического решения украинской проблемы. Но Москва исходит из простого принципа: ни пяди нашей земли не отдадим. Заявление, которое президент сделал 1 января, можно считать установкой на весь будущий год.

«Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Вы воевали, ранения получили там и прочее, и что мы все сдадим, что ли? Здесь камеры работают, я бы сейчас здесь определенный жест показал, вы все знаете, что за жест. Так что этому не бывать», — сказал Владимир Путин.

Первый день нового года глава государства провел с бойцами. К тем, кто был ранен и сейчас на лечении президент приехал лично в госпиталь. Представителей воюющих подразделений всех родов войск со всех направлений пригласил к себе в резиденцию. Отдельно был большой и обстоятельный разговор с семьями погибших бойцов. Разговор этот, впрочем, остался за кадром, поскольку был очень личным. Более того, президент пригласил православных верующих из числа этих особых гостей, на Рождественскую службу. Знак величайшего доверия и уважения.

Меж тем на Украине это был первый год без официального Рождества 7 января. Праздник перенесли на западный манер, на 25 декабря. Более того, в рождественскую ночь ВСУ обостряли Донецк, снаряды попали в больницу. И на фронтах российские войска отразили несколько контратак ВСУ.

Вестернизация Украины, впрочем, замедлилась. Прописанное в Конституции стремление в НАТО уперлось в нежелание самого альянса принимать Киев. По крайней мере, во время боевых действий.