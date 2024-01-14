Принял вызов: российский боец обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

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Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

Минобороны России: боец из Бурятии выгнал 12 штурмовиков ВСУ с опорного пункта

Принял вызов: российский боец обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Фото: Telegram / Минобороны России / mod_russia

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Тема:
Спецоперация

Солдатская выправка и стальная воля помогли уроженцу Бурятии выдворить боевиков с насиженного места.

Бравому солдату, уроженцу Бурятии Ивану Калашникову удалось обратить в бегство половину группы украинских боевиков во время обороны опорного пункта. Соответствующее достижение заместителя командира взвода привело к окончательному триумфу российских военных на Донецком направлении. Для командующего этот триумф стал вторым по счету: предыдущий триумф принес Калашникову орден «Золотой Звезды» Героя России, сражавшиеся с ним товарищи награждены орденами Мужества.

Прорыв российйские бойцы осуществили в момент, когда поддерживаемая артиллерией группа украинских военных пробралась на российский опорный пункт, находившийся под защитой 37-й гвардейской мотострелковой бригады. Трое бойцов получили ранения, а Калашников взял на себя ответственность, вышел в окоп, дал отпор 12 украинским штурмовикам и заставил их отступить.

«Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — без хвастовства поделился подробностями он.

В Минобороны, в свою очередь, заслуги уроженца Бурятии отметили как выдающиеся, попутно подчеркнув, что командир «умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, вел постоянный прицельный огонь по наступающим».

Ранее 5-tv.ru писал, сколько боевиков ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.

Тема:
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