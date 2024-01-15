Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Вертолет Ка-52

На этих кадрах показана работа экипажей ударно-разведывательных вертолетов на краснолиманском направлении. Летчики в ходе выполнения боевых задач нанесли огневое поражение по укреплениям украинских боевиков.

Основными целями экипажей Ка-52 являются опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты.

Используя перепады высот рельефов местности, они скрытно подходят к цели на предельно малой высоте и выполняют пуски неуправляемых ракет С-8.

Штурмовик Су-25

А на этих кадрах уже показана работа экипажей штурмовой авиации на донецком направлении. Пилоты Су-25 в ходе выполнения боевых задач ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе националистов.

«Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены, задачу выполнили», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Беркут».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.