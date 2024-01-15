Затмит и Трампа, и Байдена: Илон Маск назвал фамилию кандидата в президенты США, которому доверяет
Илон Маск выразил поддержку кандидату-республиканцу Вивеку Рамасвами
Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano
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Накал в преддверии предстоящих главных выборов в стране только растет.
Американский бизнесмен и основатель Space X Илон Маск назвал главного для себя кандидата на пост президента США. Им, вопреки всеобщим представлениям, оказались не Джо Байден и Илон Маск.
В социальной сети Маск выразил публичный респект «коллеге» Байдена по партии — республиканцу Вивеку Рамасвами. На вопрос о существовании доверия по отношению к кандидату мультимиллиардер ответил утвердительно. Политик, в свою очередь, сделал в личном микроблоге ответный реверанс, опубликовав пост Маска.
В публичном поле Вивек Рамасвами уже успел получить негласное прозвище «молодого Трампа» за энергичность, харизму и огромный капитал. Всего за несколько этапов республиканец сумел затмить других своих оппонентов, а на более именитых соперников и вовсе нагнал такой жути, что сам Трамп от дискуссии с ним отказался.
В предбвыборных обещаниях Рамасвами открыто проявил пророссийскую позицию, пообещал снять санкции с РФ, ограничить финансирование Киева и выступил против членства Украины в НАТО.
Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский глава Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, сейчас он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя раскатал отговорки США о необходимости удара по Йемену.
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