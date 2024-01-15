Российские артиллеристы поразили базу горючего для военной техники ВСУ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 117 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские войска поразили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные за сутки.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — говорится в сводке.

Также в ведомстве добавили, что российские войска успешно поразили живую силу и технику противника в 142-х районах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не стали комментировать сообщения украинской прессы о якобы потере российской стороной самолетов в Азовском море.

Тема:
Спецоперация
15 янв
«Убеждения нельзя передать учебником»: Кириенко призвал героев СВО воспитывать молодежь
15 янв
«Тротил в три смены»: на заводах в Польше начался бум из-за конфликта на Украине
15 янв
Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы
15 янв
«Информации нет»: Песков о якобы потере самолетов в Азовском море
15 янв
«Разговоры ради разговоров»: в Кремле оценили встречу в Давосе по «формуле мира»
15 янв
Российские танкисты выбивают боевиков ВСУ из укреплений у Донецка
15 янв
«Без четкого пути»: как прошла встреча в Давосе по «формуле мира» Киева
15 янв
«Создавать условия»: Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО
15 янв
Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий
15 янв
«Пусть враг боится»: российские бойцы совершили новый прорыв на артемовском направлении
-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

15:55
Миллионы рублей: сколько денег должны государству участники вечеринки Ивлеевой
15:54
«Проект 2410»: Запад продолжает изучать возможность распространения вирусов
15:46
Не просто цифры: В какой сфере жизни ваш номер телефона принесет удачу
15:29
Путин включил главу РАН Красникова в состав Совбеза
15:23
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор
15:17
«Внука я не жду»: Алиса Мон раскрыла правду об увлечениях взрослого сына

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
«Мнет балерину в Зазеркалье»: домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса