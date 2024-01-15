Российские артиллеристы поразили базу горючего для военной техники ВСУ

Российские войска поразили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные за сутки.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — говорится в сводке.

Также в ведомстве добавили, что российские войска успешно поразили живую силу и технику противника в 142-х районах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не стали комментировать сообщения украинской прессы о якобы потере российской стороной самолетов в Азовском море.