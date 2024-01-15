«Информации нет»: Песков о якобы потере самолетов в Азовском море

Украинские СМИ прежде распространили такую информацию.

В Кремле не стали комментировать сообщения украинской прессы о якобы потере российской стороной самолетов в Азовском море. На соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что по данной теме пока «информации нет».

«Потом, все-таки, это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили встречу в Давосе по «формуле мира» Владимира Зеленского.