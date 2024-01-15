«Не в интересах Евросоюза»: Швейцария заявлением о России послала сигнал Украине
Политолог Данилин: Швейцария заявлением о России послала Украине сигнал
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Bluntzer; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru
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Позиция Киева по достижению мира начинает все меньше устраивать его союзников.
Заявление Швейцарии о необходимости включить Москву в обсуждение вопроса по урегулированию украинского конфликта является сигналом Киеву о других приоритетах Евросоюза. Такое мнение 5-tv.ru выразил политолог Павел Данилин.
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«Высказывание швейцарского министра можно рассматривать как одну из немногих попыток показать Украине, что неконструктивное отставание интересов Британии и США — не в интересах Евросоюза. То, что он прозвучал, это уже очень хорошо», — указал эксперт.
Данилин отметил, что Швейцария является нейтральной страной, к тому же хозяйкой мероприятий в Давосе — там проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).
«Поэтому и может себе позволить выступать не в духе тех государств, которые как рабы выстроились у приемной Вашингтона и открывают рот по команде, говорят только то, что им велят», — убежден политолог.
При этом он отметил, что хоть Швейцария и может позволить себе немного больше свободы, чем другие союзники США, но все же она имеет ограничения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе.
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