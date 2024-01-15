«Попросил организовать»: Зеленский обратился к Швейцарии с новой просьбой

Чего на этот раз хочет лидер Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Швейцарию попросил организовать мирную конференцию высокого уровня. Об этом сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — цитирует политика ресурс Schweizer Radio und Fernsehen.

При этом она добавила, что в мероприятии должно принять участие как можно больше стран. Организационные детали тщательно изучат, чтобы «мирный процесс оказался успешным», уточнила Амхерд.

Швейцария, по ее словам, согласится на организацию саммита, если поймет, что сможет это сделать. Отмечается, что Амхерд также обсудила с Зеленским состоявшуюся в Давосе 14 января на уровне советников по национальной безопасности четвертую встречу по украинской «формуле мира».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе.