«Попросил организовать»: Зеленский обратился к Швейцарии с новой просьбой
Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию
Фото: Reuters / POOL
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чего на этот раз хочет лидер Незалежной?
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Швейцарию попросил организовать мирную конференцию высокого уровня. Об этом сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.
«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — цитирует политика ресурс Schweizer Radio und Fernsehen.
При этом она добавила, что в мероприятии должно принять участие как можно больше стран. Организационные детали тщательно изучат, чтобы «мирный процесс оказался успешным», уточнила Амхерд.
Швейцария, по ее словам, согласится на организацию саммита, если поймет, что сможет это сделать. Отмечается, что Амхерд также обсудила с Зеленским состоявшуюся в Давосе 14 января на уровне советников по национальной безопасности четвертую встречу по украинской «формуле мира».
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе.
- 15 янв
- «Не в интересах Евросоюза»: Швейцария заявлением о России послала сигнал Украине
- 15 янв
- Снова опозорились? Почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе
- 15 янв
- «Теплый прием»: как ВС РФ уничтожают западные танки ВСУ с двух выстрелов
- 15 янв
- «Они сильно боятся»: Залужный срочно уехал под Харьков из-за катастрофы на фронте
- 15 янв
- Дух захватывает: эпическая дуэль российского бойца и дрона ВСУ попала на видео
- 15 янв
- На Украине признали, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе
- 15 янв
- «Решится судьба страны»: в Британии рассказали, что будет с Украиной в 2024 году
- 15 янв
- Путин и премьер Индии Моди обсудили ситуацию вокруг Украины
- 15 янв
- Российские артиллеристы поразили базу горючего для военной техники ВСУ
- 15 янв
- «Убеждения нельзя передать учебником»: Кириенко призвал героев СВО воспитывать молодежь
Читайте также
93%
-0.45 96.07
-0.68
Нашли ошибку?