Экипажи Су-25 громят ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало работу Су-25 на донецком направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС ; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Бойцы действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Артиллеристы-десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ
Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» выполняют различные задачи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Так, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований.
Корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА, который также фиксирует попадание в цель и ее уничтожение. Бойцы действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.
Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен полевой склад с боеприпасами ВСУ. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, расчет оперативно замаскировал орудие и покинул огневую позицию.
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на донецком направлении
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Все указанные цели, как отмечается, были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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