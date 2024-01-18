Мечты Зеленского: Украина потребовала астрономическую сумму денег от Запада
Украина запросила у ЕС и США более 110 миллиардов долларов
Фото, видео: Reuters / DENIS BALIBOUSE; 5-tv.ru
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И это — лишь на то, чтобы Незалежная хоть как-то существовала.
Цифра дня сегодня снова неразрывно связана с Украиной. На форуме в Давосе выяснилось, что Киеву срочно нужны 111 миллиардов долларов.
И это не на оружие и боеприпасы, а просто на то, чтобы страна продолжала хоть как-то существовать. Платить пенсии, зарплаты, поддерживать работу общественного транспорта.
В мечтах Владимира Зеленского Европа должна выложить 50 миллиардов евро. А США — еще 61 миллиард долларов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США допустили сценарий ввода войск на Украину из-за провалов ВСУ.
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