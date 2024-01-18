Историк Фергюсон: армия РФ совершит решающий прорыв на Украине в 2024-м
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Ситуация с Афганистаном и Ираном повторяется, но уже конфликт происходит на Украине.
Вооруженные силы (ВС) России совершат решающий прорыв в зоне проведения спецоперации на Украине. Произойдет это в 2024 году, заявил британский историк Нил Фергюсон в интервью Die Welt.
«Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — сказал он.
Как обычно, продолжил историк, США пообещали Украине поддерживать необходимое время, а вот через несколько лет их помощь стала сокращаться. Аналогичная ситуация была с Ираком и Афганистаном. Вашингтону как будто стало скучно от шоу, идущему по телевизору, поэтому он решил переключаться на другой канал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявио о попытках Запада слелать Украину более покладистой.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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