«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине

Какое заявление американского бизнесмена так всколыхнуло лидера Незалежной?

Владимира Зеленского пугают слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он мог бы урегулировать конфликт на Украине всего за 24 часа в случае переизбрания. В этом глава киевского режима признался в недавнем в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Зеленский подчеркнул, что его довольно трудно испугать. Однако Трамп, который не скрывает своих планов, смог это сделать.

«Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит», — заявил Зеленский.

Он также пригласил Трампа в Киев. Однако американский бизнесмен пока никак не отреагировал на это.

Зеленский грубо ответил на идею Трампа оперативно закончить конфликт на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Бизнесмен признался, что не любит ссориться с людьми, у которых есть ядерное оружие.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.