Подразделения ВС РФ с помощью советских ракет П-35Б уничтожили позиции комплексов ПВО войск Украины в районе Одессы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, эти ракеты никоим образом не дорабатывались и не обновлялись. Несмотря на это, они показали крайне достойный результат.

«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов „Утес“ и „Редут“ были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой», — признался собеседник агентства.

Первый тестовый запуск П-35 состоялся в далеком 1959 году. По словам источника, такие ракеты уже давно не производятся. Тем не менее они регулярно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью.