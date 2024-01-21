Зеленский сорвал все шансы страны на западное финансирование
The New York Post: Зеленский сорвал шансы на финансирование Киева Западом
Фото: Reuters / NTB
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Украины отказался от переговоров с Россией, что и повлекло за собой определенные последствия.
Радикальный отказ главы Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией сократил шанцы Киева на западное финансирование. Об этом пишет газета The New York Post.
В материале статьи отмечается, что американские финансисты могут вкладывать свои средства в Украину только в том случае, если страна прекратит конфликт. Уолл-стрит «проявил интерес» к вложению денег, однако готов это сделать лишь после завершения боевых действий.
«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — упоминается в газете.
Автор утверждает, что президент Зеленский во время экономического форума в Швейцарии, в городе Давос, усугубил ситуацию, отвергнув любой диалог с Москвой. Так Киев лишился дополнительных средств, а глава государства «вернулся с пустыми руками».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине рассказали о радикальном решении Зеленского по Залужному.
- 22 янв
- В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам
- 21 янв
- «Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»
- 21 янв
- Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию
- 21 янв
- Взятие Крахмального, удар «Кинжалами» и признание успеха: итоги СВО за неделю
- 21 янв
- ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
- 21 янв
- 300 секунд до взрыва: как дроны помогают российским саперам в разминировании
- 21 янв
- Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
- 21 янв
- Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину
- 21 янв
- «Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков
- 21 янв
- Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
Читайте также
92%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?