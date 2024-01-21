Зеленский сорвал все шансы страны на западное финансирование

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 381 0

The New York Post: Зеленский сорвал шансы на финансирование Киева Западом

Зеленский сорвал все шансы страны на западное финансирование

Фото: Reuters / NTB

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент Украины отказался от переговоров с Россией, что и повлекло за собой определенные последствия.

Радикальный отказ главы Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией сократил шанцы Киева на западное финансирование. Об этом пишет газета The New York Post.

В материале статьи отмечается, что американские финансисты могут вкладывать свои средства в Украину только в том случае, если страна прекратит конфликт. Уолл-стрит «проявил интерес» к вложению денег, однако готов это сделать лишь после завершения боевых действий.

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — упоминается в газете.

Автор утверждает, что президент Зеленский во время экономического форума в Швейцарии, в городе Давос, усугубил ситуацию, отвергнув любой диалог с Москвой. Так Киев лишился дополнительных средств, а глава государства «вернулся с пустыми руками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине рассказали о радикальном решении Зеленского по Залужному.

Тема:
Спецоперация
22 янв
В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам
21 янв
«Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»
21 янв
Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию
21 янв
Взятие Крахмального, удар «Кинжалами» и признание успеха: итоги СВО за неделю
21 янв
ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
21 янв
300 секунд до взрыва: как дроны помогают российским саперам в разминировании
21 янв
Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
21 янв
Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину
21 янв
«Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков
21 янв
Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
-12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
Брошенные в Севастополе украинские корабли решили утилизировать
4:25
Из фотографа в миллионера: что известно о россиянах, бывших на борту упавшего в Афганистане самолета
4:04
Кличко назвал политику Зеленского авторитарной
3:42
«Мы признались в чувствах»: Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым
3:20
В России выдали первое звание КМС по киберспорту
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Одни и те же тенденции»: почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка
Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сыровоткин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса