«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР

Эфирная новость 32 0

Артиллерия ВС РФ увеличили активность на участке фронта в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бойцы ВС РФ позволяют себе делать перерывы между ударами по противнику лишь тогда, когда необходимо найти новую цель или зафиксировано прибытие очередной группы ВСУ.

Интенсивные обстрелы ведет и наша артиллерия. По словам военных, огневые точки находятся в непосредственной близости к позициям противника, что приводит к более плотным боям. В этом убедился военкор «Известий» Александр Сафиулин.

С продвижением наших войск двигается и линия фронта — бойцы оборудуют новые позиции. Артиллеристам приходится забираться все дальше в чащу леса, выбирая удобные места для позиций, и путь проходит по бездорожью.

«Позиции артиллеристов находятся достаточно глубоко, приходится до них еще пешком после автомобиля пробираться. Погода сегодня „хорошая“ — туман», — отметил корреспондент.

Все, что должно летать, пока находится на земле — видимость минимальная, а значит явной угрозы нет. Но и расслабляться не стоит, ведь позиции ВСУ близко. Расчет отмечает — периодически появляются дроны-камикадзе.

«Орудие хорошо замаскировано, сверху „мангал“ наварили, так называемый, чтобы от FPV-дронов, в том числе, укрыться», — сообщил военкор.

Работать все это не мешает. Стрельба стабильная, точная, в течение всего дня.

«Уже ушел один снаряд, близко бьем достаточно, несмотря на то, что снаряд „уменьшенный“, чувствуется мощь, и вот сейчас все начинают слушать „выходы“ обратно. Особенности боевых действий сейчас в том, что все очень тесно, плотно», — отметил Сафиулин.

Противник на этом участке порой отвечает после первого залпа. Поэтому, со вторым не мешкают.

«Второй заряжают сразу после первого, координаты всем известны», — дополнил военкор.

Враг на позициях «залит» в бетоне, выбить его получается только после нескольких точных попаданий. Наши артиллеристы научились делать это крайне быстро.

«Работа интенсивная, продолжается иногда целый день», — отметил один из бойцов.

Сейчас это необходимость, и расчет доволен темпом и своей результативностью. Командир с позывным «Ляля» на этом направлении с первых дней СВО, видел разные периоды, и сейчас ясно — враг дрогнул.

— Работа стала интенсивнее?

— Намного интенсивнее.

— Во сколько раз?

— В десятки. Сейчас толком не замолкаем.

— Постоянно есть какие-то цели?

— Постоянно.

И сбавлять обороты наши военные не собираются. Перерывы случаются только тогда, когда разведка ищет новую цель или фиксирует прибытие очередной группы солдат ВСУ. Затем она передает координаты и здесь вновь звучат выстрелы.

Тема:
Спецоперация
23 янв
«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине
23 янв
«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ
23 янв
«Мы наблюдаем»: в НАТО исключили надвигающуюся угрозу со стороны РФ
23 янв
Инженеры ВС России проделали брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ
23 янв
Француз Дрион из «харьковского списка» публиковал фото с оружием на Украине
23 янв
В Киеве слышны взрывы
23 янв
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
23 янв
Как «Аллигатор» уничтожает позиции боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день
23 янв
Испытания антидроновых мини-ракет завершаются в России
23 янв
Постоянно и повсюду: назван кардинальный способ борьбы с беспилотниками
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

14:20
Аргентинский президент Милей подготовил более 300 шоковых реформ
14:15
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям
14:11
«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине
14:02
«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ
13:55
«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР
13:39
«Социум давит»: правда и мифы о женской сексуальности и предпочтениях

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса