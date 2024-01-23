«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР
Артиллерия ВС РФ увеличили активность на участке фронта в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Бойцы ВС РФ позволяют себе делать перерывы между ударами по противнику лишь тогда, когда необходимо найти новую цель или зафиксировано прибытие очередной группы ВСУ.
Интенсивные обстрелы ведет и наша артиллерия. По словам военных, огневые точки находятся в непосредственной близости к позициям противника, что приводит к более плотным боям. В этом убедился военкор «Известий» Александр Сафиулин.
С продвижением наших войск двигается и линия фронта — бойцы оборудуют новые позиции. Артиллеристам приходится забираться все дальше в чащу леса, выбирая удобные места для позиций, и путь проходит по бездорожью.
«Позиции артиллеристов находятся достаточно глубоко, приходится до них еще пешком после автомобиля пробираться. Погода сегодня „хорошая“ — туман», — отметил корреспондент.
Все, что должно летать, пока находится на земле — видимость минимальная, а значит явной угрозы нет. Но и расслабляться не стоит, ведь позиции ВСУ близко. Расчет отмечает — периодически появляются дроны-камикадзе.
«Орудие хорошо замаскировано, сверху „мангал“ наварили, так называемый, чтобы от FPV-дронов, в том числе, укрыться», — сообщил военкор.
Работать все это не мешает. Стрельба стабильная, точная, в течение всего дня.
«Уже ушел один снаряд, близко бьем достаточно, несмотря на то, что снаряд „уменьшенный“, чувствуется мощь, и вот сейчас все начинают слушать „выходы“ обратно. Особенности боевых действий сейчас в том, что все очень тесно, плотно», — отметил Сафиулин.
Противник на этом участке порой отвечает после первого залпа. Поэтому, со вторым не мешкают.
«Второй заряжают сразу после первого, координаты всем известны», — дополнил военкор.
Враг на позициях «залит» в бетоне, выбить его получается только после нескольких точных попаданий. Наши артиллеристы научились делать это крайне быстро.
«Работа интенсивная, продолжается иногда целый день», — отметил один из бойцов.
Сейчас это необходимость, и расчет доволен темпом и своей результативностью. Командир с позывным «Ляля» на этом направлении с первых дней СВО, видел разные периоды, и сейчас ясно — враг дрогнул.
— Работа стала интенсивнее?
— Намного интенсивнее.
— Во сколько раз?
— В десятки. Сейчас толком не замолкаем.
— Постоянно есть какие-то цели?
— Постоянно.
И сбавлять обороты наши военные не собираются. Перерывы случаются только тогда, когда разведка ищет новую цель или фиксирует прибытие очередной группы солдат ВСУ. Затем она передает координаты и здесь вновь звучат выстрелы.
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