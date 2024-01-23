«Они охотятся»: что Россия недавно уничтожила на Украине

ВСУ остались без защиты от воздушных атак.

Российские военные уничтожили поставленные Западом на Украину пусковые установки ПВО IRIS-T. Об этом в личном блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис, передает издание EADaily.

По его информации, Россия в настоящее время доминирует на фронте: ВСУ мало того, что истощены и обескровлены в ходе постоянных боестолкновений, так еще и совершенно не защищены от атак с воздуха. Вместе с тем он добавил, что Россия продолжает уничтожать объекты военной инфраструктуры и энергетики противника.

«Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией», — говорит Меркурис.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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