Журналист с Запада сделал жуткий вывод после посещения кладбищ на Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 106 0

El Mundo: на Украине ежедневно появляются десятки новых захоронений боевиков

Журналист с Запада сделал жуткий вывод после посещения кладбищ на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Тема:
Спецоперация

Жители Незалежной больше не верят в непобедимость ВСУ.

Люди на Украине все меньше верят в скорое окончание конфликта с Россией. Об этом в подкасте El Mundo заявил военкор Хавьер Эспиноса, сообщает издание EADaily.

По мнению эксперта, жители Незалежной понимают, что конфликт может затянуться. При этом такие мысли появляются у людей из разных регионов.

«На востоке, в зонах, близких к фронту, и в самой столице начинают понимать, что былая надежда на прорыв линий и на возвращение всей территории в довольно короткий срок — говорилось даже о прошлом годе — не воплотится», — уверен Эспиноса.

Он добавил, что в стране постоянно увеличиваются в размерах кладбища, где хоронят убитых боевиков ВСУ. Каждый день по всей стране появляются десятки их новых могил.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

При этом Украина проигнорировала попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

«Они охотятся»: что Россия недавно уничтожила на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может получить первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания от Запада в этом году.

Тема:
Спецоперация
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