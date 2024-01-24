Вице-спикер парламента Словакии Блага: поддержка Украины ведет к нищете и смерти
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / M. Popow
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Из-за режима Владимира Зеленского страдают простые жители Европы.
Словакия оказывает сильную помощь Украине, однако это ведет лишь к негативным последствиям. Таким заявлением в личном Telegram-канале поделился Любош Блага, вице-спикер парламента страны.
По его словам, жителям Украины не стоит обижаться на европейцев. Те помогали, чем могли, а в итоге сами остались ни с чем.
«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти», – подчеркнул Блага.
Он также вспомнил слова премьера страны Роберта Фицо о провалившемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Блага заявил, что без поддержки от Европы и США режим Владимира Зеленского не протянул бы и двух недель.
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