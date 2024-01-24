Стоила игра свеч? В Словакии рассказали, к чему ведет поддержка Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Вице-спикер парламента Словакии Блага: поддержка Украины ведет к нищете и смерти

Стоила игра свеч? В Словакии рассказали, к чему ведет поддержка Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / M. Popow

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Тема:
Спецоперация

Из-за режима Владимира Зеленского страдают простые жители Европы.

Словакия оказывает сильную помощь Украине, однако это ведет лишь к негативным последствиям. Таким заявлением в личном Telegram-канале поделился Любош Блага, вице-спикер парламента страны.

По его словам, жителям Украины не стоит обижаться на европейцев. Те помогали, чем могли, а в итоге сами остались ни с чем.

«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти», – подчеркнул Блага.

Он также вспомнил слова премьера страны Роберта Фицо о провалившемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Блага заявил, что без поддержки от Европы и США режим Владимира Зеленского не протянул бы и двух недель.

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