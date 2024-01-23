Олигарх с Украины сделал дерзкое заявление о Зеленском

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 280 0

Украинский депутат Тарута заявил о некомпетентности Зеленского

Олигарх с Украины сделал дерзкое заявление о Зеленском

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Presidential Office of Ukr

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Тема:
Спецоперация

Незалежную вовсю разрывают изнутри конфликты элиты.

Президент Украины Владимир Зеленский является некомпетентным лидером. Об этом заявил бизнесмен и депутат Рады Сергей Тарута.

«Ни один президент не проявлял такого уровня некомпетентности», — цитирует политика издание El Mundo.

Тарута, говорится в материале, также не скрывает недовольства в отношении команды Зеленского. Бизнесмен подверг критике и союзников Украины с Запада, которые толкали ВСУ на контрнаступление, но не дали авиации для этого.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине Зеленского обвинили в масштабной политической зачистке.

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