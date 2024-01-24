«В конце концов»: в Германии раскритиковали союзников Украины за малую помощь

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

«В конце концов»: в Германии раскритиковали союзников Украины за малую помощь

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Тема:
Спецоперация

Кто теперь поддержит режим Владимира Зеленского?

Германия не способна оказывать помощь Украине в одиночку. Таким заявлением поделился министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает газета Die Zeit.

По его словам, было бы справедливо распределить финансовую нагрузку между всеми участниками Евросоюза. Линднер подчеркнул, что Берлин не отказывается от своих обязательств, однако из-за этого в стране могут начаться проблемы.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — заявил министр.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО. Против членства Киева в международной организации могут выступить некоторые действующие участники объединения. Еще около полугода назад сразу 11 представителей стран на предварительном голосовании выступили против Владимира Зеленсккого и его политики.

Тема:
Спецоперация
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