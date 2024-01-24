Зачистка от ВСУ: российские бойцы сдвигают линию фронта от Артемовска

Что касается продвижения наших военных в зоне СВО: удалось отодвинуть линию фронта от Артемовска. Чаще всего на этом участке противник пытается атаковать беспилотниками. Но их поражают наши системы ПВО. Артиллерия ведет непрерывный огонь по целям, а штурмовые группы — зачищают блиндажи. У корреспондента «Известий» Даниила Левина новости с передовой.

Штурмовые отряды ВДВ продвигаются за Артемовском. Предварительно, украинские укрепления были обстреляны артиллерией, а дронами атакованы блиндажи. Теперь настало время их зачистки.

«Видно то, что у „желтых“ уже как бы не такой большой подвоз боеприпасов. Не так много у них на данный момент сил, чтобы с нами бороться. Поэтому они начали сдавать, а мы своим натиском начали их давить!» — отметил боец с позывным «Звезда».

Ивановские десантники внимательно осматривают позиции, оставленные ВСУ. Каждое действие контролируют наши разведчики с коптера — подсказывают по рации. На этом участке фронта сопротивление уже никто не окажет, и теперь есть время оценить, чем воюет противник.

«А это трофеи после одного из последних штурмов. Наравне с современными иностранными пулеметами — ППШ. Легендарный! Послевоенная модификация примерно шестидесятых годов», — отметил военкор.

Чего на той стороне предостаточно — так это беспилотников. Ими украинская армия сейчас и пытается атаковать наши позиции в Артемовске. Но небо контролируют подразделения ПВО.

Также на верхних этажах многих строений в Артемовске оборудованы наблюдательные пункты. Военнослужащие и днем, и ночью пытаются разглядеть и услышать приближение беспилотников противника.

«Перемещаться по Артемовску можно только так — короткими перебежками от здания к зданию. Здесь уже целого не осталось ни одного строения. Постоянно работает артиллерия на фоне», — уточнил Левин.

Десантнику с позывным «Борода» всего 21 год, и он уже водитель-механик БТР. Недавно освоил еще одну специальность — стрелок-зенитчик.

«Осваивать пришлось долго, но хорошо объяснили. Командиры у нас отличные!» — отметил он.

Сейчас главная задача — еще дальше отодвинуть линию фронта от Артемовска. А на новых позициях уже закрепились наши передовые отряды. Ну а штурмовики пока восстанавливаются в ожидании очередных боевых целей.