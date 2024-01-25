«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
Захарова призвала журналистку BBC не перебивать Лаврова
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service; Reuters; 5-tv.ru
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Дискуссия касалась ситуации с атакой Украины на российский Ил-76.
Международное сообщество дискредитировало себя, отказываясь верить в правдивые заявления российской стороны. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос иностранной журналистки на пресс-конференции после Совбеза ООН касательно крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.
«Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою в общем то дискредитированную позицию. Я вот, например, не пытаюсь ничего ставить под сомнение. Вот упоминалась уже сегодня Буча», — отметил Лавров.
Он отметил, что, несмотря на явные постановочные кадры, Россию обвинили в якобы трагедии и ввели дополнительные санкции. При этом представители нашей страны до сих пор не получили даже фамилий «погибших» жителей.
Лавров подчеркнул, что украинская сторона точно знала о том, кто находится на борту Ил-76. Несмотря на это, боевики ВСУ приняли решение сбить самолет.
«В этом случае вы спросите у украинских ваших коллег, они наверняка уже узнали. Я издалека не могу вам этого обещать, что украинцы будут признаваться. Но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно», — заявил министр.
В отличие от Лаврова, который общался с представителями прессы вежливо и уважительно, журналистка BBC показала свою невоспитанность. Она перебивала российского дипломата и пыталась навязать ему свою точку зрения.
Лаврову даже пришлось даже осадить представителя прессы. В конце ответа министра журналистка из BBC вновь попыталась продолжить диалог.
Однако в дело вмешалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она в вежливой форме попросила представителей издания «сохранять спокойствие и наслаждаться ответами».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76.
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