Российский военный «Лева» рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ

Наши военные также обнаружили опорный пункт армии Украины.

Российские бойцы захватили блиндаж ВСУ в зоне спецоперации. Причем задача была выполнена настолько тихо, что к боевикам пришел украинский офицер с проверкой. Об этом рассказал командир штурмовой групп с позывным «Лева» в интервью, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

«К нам пришел их непосредственный начальник… Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», — сказал он.

Причем офицер как будто принял российских военных за своих боевиков, которые вышли из повиновения. Он стал кричать и хвататься за оружие. В итоге украинский офицер был взят в плен. После этого наши военные отправились на разведку направления, откуда тот пришел. Тогда бойцам удалось захватить вскрытый опорный пункт.

«С противником было покончено, забрали их господствующую высоту», — добавил «Лева».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о строительстве трехуровневой линии обороны для защиты от войск России.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.