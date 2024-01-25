Российский военный «Лева» рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ

Бойцы РФ взяли блиндаж в тылу ВСУ и пришедшего без охраны с проверкой офицера
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
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Наши военные также обнаружили опорный пункт армии Украины.
Российские бойцы захватили блиндаж ВСУ в зоне спецоперации. Причем задача была выполнена настолько тихо, что к боевикам пришел украинский офицер с проверкой. Об этом рассказал командир штурмовой групп с позывным «Лева» в интервью, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
«К нам пришел их непосредственный начальник… Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», — сказал он.
Причем офицер как будто принял российских военных за своих боевиков, которые вышли из повиновения. Он стал кричать и хвататься за оружие. В итоге украинский офицер был взят в плен. После этого наши военные отправились на разведку направления, откуда тот пришел. Тогда бойцам удалось захватить вскрытый опорный пункт.
«С противником было покончено, забрали их господствующую высоту», — добавил «Лева».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о строительстве трехуровневой линии обороны для защиты от войск России.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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